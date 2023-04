Marché des producteurs locaux Place Jean Jaurès, 4 avril 2023, Martigues.

Le marché des producteurs est saisonnier. Il a généralement lieu d’avril à octobre, sur la place Jean Jaurès.

Retrouvez toute la qualité et les saveurs des produits de notre région..

2023-04-04 à 16:00:00 ; fin : 2023-10-17 19:00:00. .

Place Jean Jaurès

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The farmers’ market is seasonal. It usually takes place from April to October, on the Place Jean Jaurès.

Find all the quality and flavors of products from our region.

El mercado agrícola es estacional. Suele celebrarse de abril a octubre, en la plaza Jean Jaurès.

Encuentra toda la calidad y sabores de los productos de nuestra región.

Der Bauernmarkt ist saisonabhängig. Er findet normalerweise von April bis Oktober auf dem Place Jean Jaurès statt.

Finden Sie die ganze Qualität und den Geschmack der Produkte aus unserer Region wieder.

Mise à jour le 2023-03-20 par Office de Tourisme de Martigues