Balètis à La Plaine Place Jean Jaurès Marseille 5e Arrondissement, 2 juillet 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

L’Été Marseillais dans les 4e & 5e arrondissements : concerts, apéro, cinéma, théâtre, arts de la rue, balètis… de nombreux rendez-vous sont proposés cet été dans nos quartiers !.

2023-07-02 21:00:00 fin : 2023-07-02 23:00:00. .

Place Jean Jaurès

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’Été Marseillais in the 4th & 5th arrondissements: concerts, aperitifs, cinema, theater, street arts, balètis… there’s a whole host of events on offer this summer in our neighborhoods!

Été Marseillais en los distritos 4 y 5: conciertos, aperitivos, cine, teatro, artes de calle, balètis… este verano, nuestros barrios le propondrán un sinfín de actividades

L’Été Marseillais in den 4. & 5. Arrondissements: Konzerte, Aperitifs, Kino, Theater, Straßenkunst, Balètis… Diesen Sommer werden in unseren Stadtvierteln zahlreiche Termine angeboten!

Mise à jour le 2023-06-29 par Ville de Marseille