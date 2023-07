Ciné Plein Air – Jeudi 27 juillet, 19h, Marseille Place Jean Jaurès MARSEILLE 01 Catégorie d’Évènement: MARSEILLE 01 Ciné Plein Air – Jeudi 27 juillet, 19h, Marseille Place Jean Jaurès MARSEILLE 01, 27 juillet 2023, MARSEILLE 01. Ciné Plein Air – Jeudi 27 juillet, 19h, Marseille Jeudi 27 juillet, 19h00 Place Jean Jaurès Dans le cadre de l’été Marseillais et en collaboration avec la mairie du 4-5, nous ferons la première partie de la projection cinématographique en plein air du jeudi 27 juillet.

Retrouvez-nous à la Place Jean Jaurès dès 19h pour un programme de musique de film ! Place Jean Jaurès Place Jean Jaurès , 13001 MARSEILLE 01 MARSEILLE 01 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T19:00:00+02:00 – 2023-07-27T20:00:00+02:00

2023-07-27T19:00:00+02:00 – 2023-07-27T20:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: MARSEILLE 01 Autres Lieu Place Jean Jaurès Adresse Place Jean Jaurès , 13001 MARSEILLE 01 Ville MARSEILLE 01 Lieu Ville Place Jean Jaurès MARSEILLE 01

Place Jean Jaurès MARSEILLE 01 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 01/