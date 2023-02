Marché de Chalette-sur-Loing – Mardi Place Jean Jaurès- Marché du Bourg Chalette-sur-loing Catégorie d’Évènement: Châlette-sur-Loing

Marché de Chalette-sur-Loing – Mardi Place Jean Jaurès- Marché du Bourg, 1 janvier 2023, Chalette-sur-loing. Marché de Chalette-sur-Loing – Mardi 1 janvier – 31 décembre Place Jean Jaurès- Marché du Bourg Marché de Chalette-sur-Loing – Mardi Place Jean Jaurès- Marché du Bourg Chalette-sur-loing Chalette-sur-loing C’est un petit marché où vous trouverez un boucher, un producteur de fruits et légumes et des détaillants mode. Chaque mois un camion de matériaux vient, avec des outils et des bons plans. Une boulangerie, un bar tabac, une pharmacie, un fleuriste et un distributeur de billet sont à proximité.

