11ème Marche provençale de Noël Place Jean-Jaurès Lambesc, 10 décembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

Cette année, la marche familiale vous invite à parcourir un nouvel itinéraire d’une dizaine de kilomètres pour découvrir la partie nord de Lambesc !.

2023-12-10 09:00:00 fin : 2023-12-10 . EUR.

Place Jean-Jaurès place Jean-Jaurès

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This year, the family walk invites you to discover the northern part of Lambesc on a new ten-kilometre itinerary!

Este año, la marcha familiar le invita a recorrer un nuevo itinerario de diez kilómetros por la zona norte de Lambesc

Dieses Jahr lädt Sie der Familienmarsch zu einer neuen, etwa zehn Kilometer langen Route ein, auf der Sie den nördlichen Teil von Lambesc entdecken können!

Mise à jour le 2023-11-14 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc