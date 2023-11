Concert de l’Ecole de Musique au Marché de Noël Place Jean-Jaurès Lambesc, 9 décembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

L’Ecole de Musique sort de ses murs pour vous offrir un moment musical sur le Marché de Noël de Lambesc !.

2023-12-09 17:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

Place Jean-Jaurès place Jean-Jaurès

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Ecole de Musique will be on hand to offer you a musical treat at the Lambesc Christmas Market!

La Escuela de Música estará presente para ofrecerte un regalo musical en el Mercado de Navidad de Lambesc

Die Ecole de Musique verlässt ihre Mauern, um Ihnen auf dem Weihnachtsmarkt von Lambesc einen musikalischen Moment zu bieten!

Mise à jour le 2023-11-14 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc