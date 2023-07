Festi’folk : Bal folk des enfants Place Jean-Jaurès Lambesc, 11 août 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

Pendant le Festi’folk, les minots aussi ont leur bal folk !. Enfants

2023-08-11 18:30:00 fin : 2023-08-11 19:30:00. .

Place Jean-Jaurès place Jean-Jaurès

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



During the Festi’folk, the kids also have their own folk dance!

Durante la Festi’folk, los más pequeños también pueden bailar su propia danza folclórica

Während des Festi’folk haben auch die Kleinen ihren Bal Folk!

Mise à jour le 2023-06-13 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc