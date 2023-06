Les visites commentées de la ville Place Jean Jaurès Gien, 27 juin 2023, Gien.

Gien,Loiret

Venez découvrir les richesses de la cité Anne de Beaujeu lors d’une balade conviviale dans les ruelles de Gien, entre Loire, Châteaux, Faïence et vins.

Visite spéciale familles le jeudi.

Réservation recommandée..

Jeudi 2023-06-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-26 . 5 EUR.

Place Jean Jaurès

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



Come and discover the riches of the city of Anne de Beaujeu during a friendly stroll through the narrow streets of Gien, between the Loire, Châteaux, earthenware and wines.

Special family visit on Thursday.

Reservations recommended.

Venga a descubrir las riquezas de la ciudad de Anne de Beaujeu durante un agradable paseo por las callejuelas de Gien, entre el Loira, los castillos, la loza y los vinos.

Visitas especiales para familias los jueves.

Se recomienda reservar.

Entdecken Sie die Reichtümer der Stadt Anne de Beaujeu bei einem gemütlichen Spaziergang durch die Gassen von Gien, zwischen Loire, Schlössern, Fayence und Wein.

Spezielle Familienführung am Donnerstag.

Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT GIEN