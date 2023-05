Visites Musicales de Gien Place Jean Jaurès, 21 juin 2023, Gien.

Gien,Loiret

Une visite gratuite du centre-ville, rythmée de mini-concerts d’élèves de l’École de Musique et de Théâtre de Gien !.

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 16:30:00. EUR.

Place Jean Jaurès

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



A free tour of the city center, punctuated by mini-concerts by students from the École de Musique et de Théâtre de Gien!

Recorrido gratuito por el centro de la ciudad, amenizado con miniconciertos de los alumnos de la Escuela de Música y Teatro de Gien

Ein kostenloser Rundgang durch das Stadtzentrum mit Mini-Konzerten von Schülern der Musik- und Theaterschule von Gien!

Mise à jour le 2023-05-26 par OT GIEN