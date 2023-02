Festival des Coteaux du Giennois Place Jean Jaurès Gien Catégorie d’Évènement: Gien

Festival des Coteaux du Giennois Place Jean Jaurès, 27 mai 2023, Gien. Festival des Coteaux du Giennois Samedi 27 mai, 10h00 Place Jean Jaurès Festival des Côteaux du Giennois 2eme édition Place Jean Jaurès Place Jean Jaurès , Gien Gien Célébrez la jeune appellation des Coteaux du Giennois avec ses vignerons, les Fis d’Galarne, et tant d’autres, lors d’une journée festive en centre-ville de Gien ! Des stands de vignerons vous proposeront des dégustations, une vente de vins au verre ou à la bouteille, et seront accompagnés de stands de douceurs sucrées et salées. Un programme d’animations riche et diversifié vous donnera l’occasion de vous amuser à toute heure. Les bénéfices de la vente du verre de dégustation, du dépôt de pain et des boissons non alcoolisées et de la vente aux enchères seront récoltés par le Lions Club et le Club Rotary, puis re-distribués pour la cause de l’Handisport aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Venez nombreux !

