ANIMATION BUS PODIUM MARITIMA Place Jean Jaurès Ferrières Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues ANIMATION BUS PODIUM MARITIMA Place Jean Jaurès Ferrières Martigues, 20 décembre 2023, Martigues. ANIMATION BUS PODIUM MARITIMA 20 et 23 décembre Place Jean Jaurès Ferrières GRATUIT ANIMATION BUS PODIUM MARITIMA les 20 & 23 décembre Place Jean Jaurès (Ferrières) Bus podium à la déco « Chalet de Noël » en présence du Père Noêl (possibilité de photos avec les enfants). Animation et atelier sculpture de Ballons Place Jean Jaurès Ferrières Place Jean Jaurès Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.44.34.66 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T14:00:00+01:00 – 2023-12-20T18:00:00+01:00

2023-12-23T14:00:00+01:00 – 2023-12-23T18:00:00+01:00 bus podium Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Place Jean Jaurès Ferrières Adresse Place Jean Jaurès Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Place Jean Jaurès Ferrières Martigues latitude longitude 43.407596;5.054831

Place Jean Jaurès Ferrières Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/