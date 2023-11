Cet évènement est passé MARCHE POUR LA PAIX Place Jean Jaurès Ferrières Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues MARCHE POUR LA PAIX Place Jean Jaurès Ferrières Martigues, 18 novembre 2023, Martigues. MARCHE POUR LA PAIX Samedi 18 novembre, 10h30 Place Jean Jaurès Ferrières Gaby Charroux, maire de Martigues, appelleà un rassemblement pour une paix juste et durable, ce samedi 18 novembre à 10h30 sur la place Jean Jaurès.

Ce rassemblement sera suivi d’une marche en direction du parvis de l’hôtel de ville pour hisser le drapeau de la Paix. Je sollicite votre présence et la mobilisation de vos réseaux pour ce rendez-vous républicain.

L’appel de Gaby Charroux est consultable dans la rubrique « À LA UNE ». Place Jean Jaurès Ferrières Place Jean Jaurès Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:30:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00

2023-11-18T10:30:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00 rassemblement paix Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Place Jean Jaurès Ferrières Adresse Place Jean Jaurès Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Place Jean Jaurès Ferrières Martigues latitude longitude 43.407596;5.054831

Place Jean Jaurès Ferrières Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/