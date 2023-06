Marché à Saint-Céré Place Jean Jaurès et place de la République Saint-Céré, 1 janvier 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Au programme de votre week-end à Saint-Céré : grasse mat’, café en terrasse et marché…

Des fruits et légumes frais de saison, de l’huile de noix, du Rocamadour, produits du terroir, tel est le programme de ce marché, sous le regard bienveillant des tours de Saint-Laurent..

2023-01-01 à 08:30:00 ; fin : 2023-01-01 13:00:00. EUR.

Place Jean Jaurès et place de la République Sous la halle

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



On the programme for your weekend in Saint-Céré: grasse mat’, café on the terrace and market…

Fresh seasonal fruit and vegetables, walnut oil, Rocamadour, local products, such is the program of this market, under the benevolent gaze of the towers of Saint-Laurent.

En el programa de su fin de semana en Saint-Céré: dormir hasta tarde, café en la terraza y mercado…

Frutas y verduras frescas de temporada, aceite de nuez, Rocamadour, productos locales, tal es el programa de este mercado, bajo la mirada benévola de las torres de Saint-Laurent.

Auf dem Programm für Ihr Wochenende in Saint-Céré: Ausschlafen, Kaffee auf der Terrasse und Markt…

Frisches Obst und Gemüse der Saison, Nussöl, Rocamadour, Produkte aus der Region – das ist das Programm dieses Marktes unter dem wohlwollenden Blick der Türme von Saint-Laurent.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Vallée de la Dordogne