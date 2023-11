TOUTES LES CHOSES GÉNIALES Place Jean Jaurès Clermont-l’Hérault, 29 février 2024, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Toutes les choses géniales qui donnent envie de vivre.

Toutes les choses géniales, de Duncan Macmillan, est un texte aussi léger que son sujet est grave : le suicide regardé sans détour. On y suit l’histoire de quelqu’un qui raconte la perte d’un proche, dans un échange simple et ludique avec le public.

Dès 12 ans. Lieu de rendez-vous donné par mail et SMS..

2024-02-29 19:30:00 fin : 2024-02-29 . EUR.

Place Jean Jaurès

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



All the great things that make you want to live.

Duncan Macmillan’s All the Great Things is a play as light-hearted as its subject matter is serious: suicide looked at straight on. We follow the story of someone who recounts the loss of a loved one, in a simple, playful exchange with the audience.

Ages 12 and up. Meeting point by e-mail and SMS.

Todas las grandes cosas que dan ganas de vivir.

Todas las grandes cosas, de Duncan Macmillan, es una obra tan desenfadada como seria: el suicidio visto de frente. Seguimos la historia de alguien que relata la pérdida de un ser querido, en un intercambio sencillo y lúdico con el público.

A partir de 12 años. Lugar de encuentro comunicado por correo electrónico y SMS.

All die tollen Dinge, die Lust auf das Leben machen.

All die tollen Dinge von Duncan Macmillan ist ein Text, der so leicht ist, wie sein Thema ernst ist: Selbstmord, der ohne Umschweife betrachtet wird. Wir folgen der Geschichte einer Person, die über den Verlust eines nahestehenden Menschen berichtet, in einem einfachen und spielerischen Austausch mit dem Publikum.

Ab 12 Jahren. Treffpunkt wird per E-Mail und SMS bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT DU CLERMONTAIS