ENQUÊTE DANS LE PASSÉ MÉDIÉVAL DE CLERMONT L’HÉRAULT ! Place Jean Jaurès Clermont-l’Hérault, 2 novembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

L’inspecteur Rando a besoin d’aide pour résoudre ses énigmes. Pour cela, accompagné de Patrick, guide conférencier, vous explorez le quartier médiéval de Clermont l’Hérault et son château, en quête d’indices qui vous font découvrir le patrimoine caché et méconnu de la ville !

De 4 à 12 ans..

2023-11-02 14:00:00 fin : 2023-11-02 . EUR.

Place Jean Jaurès

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Inspector Rando needs help to solve his riddles. Accompanied by Patrick, a tour guide, you explore the medieval quarter of Clermont l?Hérault and its castle, in search of clues that will help you discover the town?s hidden and little-known heritage!

Ages 4 to 12.

El inspector Rando necesita ayuda para resolver sus enigmas. Acompañado por Patrick, un guía turístico, explorará el barrio medieval de Clermont l’Hérault y su castillo, ¡en busca de pistas que le ayuden a descubrir el patrimonio oculto y poco conocido de la ciudad!

De 4 a 12 años.

Inspektor Rando braucht Hilfe, um seine Rätsel zu lösen. Deshalb erkunden Sie in Begleitung des Fremdenführers Patrick das mittelalterliche Viertel von Clermont l’Hérault und sein Schloss auf der Suche nach Hinweisen, die Ihnen das versteckte und unbekannte Erbe der Stadt näher bringen!

Von 4 bis 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT DU CLERMONTAIS