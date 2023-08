Marché mensuel de Chalette-sur-Loing – Dimanche Place Jean Jaurès Châlette-sur-Loing, 3 septembre 2023, Châlette-sur-Loing.

Châlette-sur-Loing,Loiret

Le marché du terroir a lieu tous les premiers dimanches du mois (sauf en janvier) sur la place Jean Jaurès..

Dimanche 2023-09-03 08:00:00 fin : 2023-09-03 13:00:00. .

Place Jean Jaurès

Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire



The local market takes place every first Sunday of the month (except January) in Place Jean Jaurès.

El mercado de productos locales tiene lugar todos los primeros domingos de mes (excepto enero) en la plaza Jean Jaurès.

Der Regionalmarkt findet jeden ersten Sonntag im Monat (außer im Januar) auf dem Place Jean Jaurès statt.

Mise à jour le 2023-08-25 par ADRT45