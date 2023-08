Marché mensuel de Chalette-sur-Loing – Dimanche Place Jean Jaurès Chalette-sur-loing Catégorie d’Évènement: Chalette-sur-loing Marché mensuel de Chalette-sur-Loing – Dimanche Place Jean Jaurès Chalette-sur-loing, 3 septembre 2023, Chalette-sur-loing. Marché mensuel de Chalette-sur-Loing – Dimanche 3 septembre – 3 décembre, les dimanches Place Jean Jaurès Voir https://www.mtonmarche.com/marche/711-chalette-sur-loing-marche-du-terroir Le marché du terroir a lieu tous les premiers dimanches du mois (sauf en janvier) sur la place Jean Jaurès. Lieu de vente de produits de qualité et de tradition. Place Jean Jaurès Rue Gambetta, Chalette-sur-loing Chalette-sur-loing [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 89 59 59 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.mtonmarche.com/marche/711-chalette-sur-loing-marche-du-terroir »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-03T08:00:00+02:00 – 2023-09-03T13:00:00+02:00

2023-12-03T07:00:00+01:00 – 2023-12-03T12:00:00+01:00 FMACEN045V5039AZ pixabay Détails Catégorie d’Évènement: Chalette-sur-loing Autres Lieu Place Jean Jaurès Adresse Rue Gambetta, Chalette-sur-loing Ville Chalette-sur-loing Lieu Ville Place Jean Jaurès Chalette-sur-loing latitude longitude 48.01269;2.73131

Place Jean Jaurès Chalette-sur-loing https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalette-sur-loing/