Marché du Terroir Place Jean Jaurès Chalette-sur-loing Catégorie d’évènement: Châlette-sur-Loing

Marché du Terroir Place Jean Jaurès, 7 mai 2023, Chalette-sur-loing. Marché du Terroir Dimanche 7 mai, 08h00 Place Jean Jaurès Lieu de vente de produits de qualité et de tradition, c’est également un lieu convivial d’échanges et de rencontres sur la place. Place Jean Jaurès Rue Gambetta, Chalette-sur-loing Chalette-sur-loing [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 89 59 59 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T08:00:00+02:00 – 2023-05-07T12:00:00+02:00

2023-05-07T08:00:00+02:00 – 2023-05-07T12:00:00+02:00 FMACEN045V50A43I © pixabay

Détails Catégorie d’évènement: Châlette-sur-Loing Autres Lieu Place Jean Jaurès Adresse Rue Gambetta, Chalette-sur-loing Ville Chalette-sur-loing Lieu Ville Place Jean Jaurès Chalette-sur-loing

Place Jean Jaurès Chalette-sur-loing https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalette-sur-loing/

Marché du Terroir Place Jean Jaurès 2023-05-07 was last modified: by Marché du Terroir Place Jean Jaurès Place Jean Jaurès 7 mai 2023 Chalette-sur-loing Place Jean Jaurès Chalette-sur-loing

Chalette-sur-loing