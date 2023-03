Marché du Terroir Place Jean Jaurès, 2 avril 2023, Chalette-sur-loing.

Marché du Terroir Dimanche 2 avril, 08h00 Place Jean Jaurès

Vous y trouverez miel, cidre, charcuterie artisanale (boudin chaud à la vente), fromages de chèvre, œufs, vins de Touraine et de Chablis, huîtres, fruits et légumes, boucherie, charcuteries de Bretagne et d’Auvergne, huile, produits de l’Est européen, peinture sur verre, fleurs et plantes, sels de mer, produits de bien être…

Lieu de vente de produits de qualité et de tradition, c’est également un lieu convivial d’échanges et de rencontres sur la place. Une animation culturelle, musicale ou gastronomique est programmée chaque mois.

Place Jean Jaurès Rue Gambetta, Chalette-sur-loing Chalette-sur-loing

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T08:00:00+02:00 – 2023-04-02T12:00:00+02:00

