fin : 2023-12-31 12:30:00 Quatre jours par semaine, des producteurs vous attendent pour vous faire découvrir leurs produits et spécialités locales.

Déplacement du marché place Jean Jaurès à la Place Pierre Fabre, du 21/11 au 06/01 inclus. Retour place Jean Jaurès le 9/01/24.

Place Jean Jaurès

Castres 81100 Tarn Occitanie

Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme de Castres-Mazamet

Catégories d'Évènement: CASTRES, Tarn

Code postal 81100

Lieu Place Jean Jaurès
Adresse Place Jean Jaurès
Ville Castres
Departement Tarn

