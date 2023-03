Dançar al pais, balètis trads Place Jean Jaurès, Castres (81)

Dançar al pais, balètis trads Place Jean Jaurès, Castres (81), 31 août 2023, . Dançar al pais, balètis trads Jeudi 31 août, 19h30 Place Jean Jaurès, Castres (81) Gratuit Bal occitan de l’été avec Zinga-Zanga le jeudi 31 août***, 19h30/21h,*** place Jean Jaurès de Castres L’Institut d’Études Occitanes – Section Tarn et le Centre Occitan del País Castré***s* vous donnent rendez-vous tout l’été, les jeudis soirs, tous les quinze jours, au son des *grailes*, *crabas*, vielles, *bohas***, percussions, harpes, guitares, etc. Ce bal gratuit du 31 août sera animé par Zinga-Zanga, de 19h à 21h, sur la Place Jean Jaurès. (en partenariat avec l’IEO Tarn). « Zinga-Zanga*, est un groupe du Haut-Languedoc, formé autour de deux instruments traditionnels, typiques de notre région : la* craba ou bodega, cornemuse de la Montagne Noire et le graile*, hautbois des Monts de Lacaune.* Zinga-Zanga perpétue la tradition de faire danser et se base sur un répertoire spécifique à la craba et au graile*. »* Si les conditions météorologiques sont mauvaises, le concert sera annulé. Institut d’Estudis Occitans – Seccion Tarn 3 carrièra de la Tòrqua – 3 rue de la Torque ● 81120 REIALMONT – 81120 REALMONT 05 63 72 40 61 – Courriel :* ieo81@ieo-oc.org *o azalais@wanadoo.fr* – Siti : *www.ieo-tarn.org source : événement Dançar al pais, balètis trads publié sur AgendaTrad Place Jean Jaurès, Castres (81) Place Jean Jaurès, 81100 Castres, France [{« link »: « mailto:ieo81@ieo-oc.org »}, {« link »: « mailto:azalais@wanadoo.fr »}, {« link »: « http://www.ieo-tarn.org »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/41754 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-31T19:30:00+02:00 – 2023-08-31T21:00:00+02:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu Place Jean Jaurès, Castres (81) Adresse Place Jean Jaurès, 81100 Castres, France Age max 110 Lieu Ville Place Jean Jaurès, Castres (81)

