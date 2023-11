CONCERT DE NOËL – CHOEUR DE CAPESTANG Place Jean Jaures Capestang Catégories d’Évènement: Capestang

Hérault CONCERT DE NOËL – CHOEUR DE CAPESTANG Place Jean Jaures Capestang, 10 décembre 2023, Capestang. Capestang,Hérault Concert de Noël

Le chœur de Capestang, dirigé par Jean Henric

Musique de Mozart, Fauré, Karl Jenkins, Audrey Snyder, John Rutter.

2023-12-10 17:00:00

Place Jean Jaures

Capestang 34310 Hérault Occitanie



Christmas concert

Le ch?ur de Capestang, conducted by Jean Henric

Music by Mozart, Fauré, Karl Jenkins, Audrey Snyder, John Rutter Concierto de Navidad

El coro Capestang, dirigido por Jean Henric

Música de Mozart, Fauré, Karl Jenkins, Audrey Snyder, John Rutter Konzert zu Weihnachten

Le ch?ur de Capestang, unter der Leitung von Jean Henric

