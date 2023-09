SAUVONS LES VITRAUX DE LA COLLÉGIALE Place Jean Jaurès Capestang, 7 octobre 2023, Capestang.

« Sauvons les vitraux de la collégiale » Conférence de Joseph Bremond, architecte honoraire.

Entrée libre (à la corbeille). Proposé par Les Amis de la Collégiale.

2023-10-07 19:00:00 fin : 2023-10-07 . .

Place Jean Jaurès

Capestang 34310 Hérault Occitanie



« Conference by Joseph Bremond, honorary architect.

Free admission (by the basket). Organized by Les Amis de la Collégiale

» Conferencia de Joseph Bremond, arquitecto honorario.

Entrada gratuita (por la cesta). Organizado por Les Amis de la Collégiale

« Sauvons les vitraux de la collégiale » Vortrag von Joseph Bremond, Ehrenarchitekt.

Freier Eintritt (in den Korb). Angeboten von Les Amis de la Collégiale (Freunde der Stiftskirche)

