MARCHÉ DE NOËL Place Jean Jaurès Bruyères, 9 décembre 2023, Bruyères.

Bruyères,Vosges

Premier village de noël organisé à Bruyères.

Le samedi 9 décembre de 14h00 à 20h00,

Le dimanche 10 décembre de 10h00 à 18h00.

Au programme :

– traditionnel marché de noël organisé par l’association la Fourmilière dans la salle des fêtes avec une quarantaine d’exposants.

– première édition du village de noël porté par l’Office de Tourisme (en lien avec la Communauté de Communes Bruyères Vallons des Vosges et l’association des commerçants) avec une quinzaine d’exposants, restauration et buvette.

Le tout rythmé par plusieurs animations : Père Noël, musique, chant, conte de noël, sculpteur sur glace…. Tout public

Samedi 2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 20:00:00. 0 EUR.

Place Jean Jaurès Sur la Place et dans la salle des Fêtes

Bruyères 88600 Vosges Grand Est



The first Christmas village in Bruyères.

Saturday, December 9, 2:00 pm to 8:00 pm,

Sunday, December 10, 10:00 am to 6:00 pm.

On the program:

– traditional Christmas market organized by the Fourmilière association in the village hall, with some forty exhibitors.

– first edition of the Christmas village organized by the Tourist Office (in association with the Communauté de Communes Bruyères Vallons des Vosges and the shopkeepers’ association) with some fifteen exhibitors, food and refreshments.

The whole event was punctuated by a number of activities: Santa Claus, music, singing, Christmas storytelling, ice sculptor?

El primer pueblo navideño organizado en Bruyères.

Sábado 9 de diciembre de 14:00 a 20:00 h,

Domingo 10 de diciembre de 10.00 a 18.00 h.

En el programa

– el tradicional mercado de Navidad organizado por la asociación Fourmilière en el salón del pueblo, con unos cuarenta expositores.

– primera edición del pueblo navideño organizado por la Oficina de Turismo (en asociación con la Communauté de Communes Bruyères Vallons des Vosges y la asociación de comerciantes) con una quincena de expositores, comida y refrescos.

No faltarán las animaciones: Papá Noel, música, canciones, cuentos de Navidad, escultores de hielo..

Erstes organisiertes Weihnachtsdorf in Bruyères.

Am Samstag, den 9. Dezember von 14.00 bis 20.00 Uhr,

Sonntag, den 10. Dezember von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Auf dem Programm stehen:

– traditioneller Weihnachtsmarkt, der vom Verein la Fourmilière im Festsaal mit rund 40 Ausstellern organisiert wird.

– erste Ausgabe des vom Fremdenverkehrsamt (in Verbindung mit der Communauté de Communes Bruyères Vallons des Vosges und der Association des commerçants) getragenen Weihnachtsdorfs mit etwa 15 Ausstellern, Verpflegung und Getränken.

Das Ganze wird von mehreren Animationen rhythmisch begleitet: Weihnachtsmann, Musik, Gesang, Weihnachtsgeschichten, Eisschnitzer?

Mise à jour le 2023-11-21 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES