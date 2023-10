COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE BRUYÈRES Place Jean Jaurès Bruyères, 15 octobre 2023, Bruyères.

Bruyères,Vosges

La ville de Bruyères a été libérée en octobre 1944 par des soldats américains d’origine japonaise, les Nisei.

Programme des commémorations de la libération de Bruyères :

-10h à 11h : messe à l’église paroissiale

-11h : défilé au départ de la Place Jean Jaurès jusqu’à la Place du Souvenir, avec la participation de la Musique Municipale de Bruyères

Montée des couleurs et dépôt de gerbes

-11h45 : Rassemblement en forêt de l’Helledraye devant le Monument US, montée des couleurs, dépôt de gerbes et sonnerie

-12h30 : Vin d’honneur, offert par la Municipalité, dans le hall de la salle des fêtes. Tout public

Dimanche 2023-10-15 10:00:00 fin : 2023-10-15 13:00:00. 0 EUR.

Place Jean Jaurès

Bruyères 88600 Vosges Grand Est



The town of Bruyères was liberated in October 1944 by Japanese-American soldiers, the Nisei.

Program for the commemorations of the liberation of Bruyères:

-10 to 11 a.m.: mass at the parish church

-11am: parade from Place Jean Jaurès to Place du Souvenir, with the participation of the Bruyères Municipal Band

Trooping of the colors and wreath-laying

-11:45 a.m.: Gather in the Helledraye forest in front of the US Monument, where the colors are raised, wreaths are laid and the bell is rung

-12:30 pm: Vin d’honneur, hosted by the municipality, in the hall of the Salle des Fêtes

La ciudad de Bruyères fue liberada en octubre de 1944 por soldados estadounidenses de origen japonés conocidos como nisei.

Programa de las conmemoraciones de la liberación de Bruyères:

-de 10:00 a 11:00: misa en la iglesia parroquial

-11:00 h: desfile desde la plaza Jean Jaurès hasta la plaza del Souvenir, con la participación de la Banda Municipal de Bruyères

Presentación de los colores y colocación de coronas de flores

-11.45 h: Concentración en el bosque de Helledraye, frente al Monumento a los EE.UU., donde se izarán los colores, se depositarán las coronas y se tocarán las campanas

-12.30 h: Vin d’honneur, ofrecido por el ayuntamiento, en el hall de la Salle des Fêtes

Die Stadt Bruyères wurde im Oktober 1944 von amerikanischen Soldaten japanischer Abstammung, den Nisei, befreit.

Programm der Gedenkfeiern zur Befreiung von Bruyères :

-10.00 bis 11.00 Uhr: Gottesdienst in der Pfarrkirche

-11 Uhr: Parade vom Place Jean Jaurès bis zum Place du Souvenir, unter Mitwirkung der Stadtmusik von Bruyères

Einzug der Farben und Niederlegung von Kränzen

-11.45 Uhr: Versammlung im Wald von Helledraye vor dem US-Denkmal, Aufziehen der Farben, Kranzniederlegung und Läuten der Glocke

-12.30 Uhr: Ehrenwein, von der Stadtverwaltung angeboten, in der Halle der Festhalle

