Grande Journée Allemande à la Meba Place Jean Jaurès Bordeaux, 2 octobre 2023, Bordeaux.

Grande Journée Allemande à la Meba Lundi 2 octobre, 14h00 Place Jean Jaurès

Le Mémobus sera à Bordeaux le mercredi 2 octobre !

Mémobus est un véhicule circulant pendant deux mois sur les routes de France et d’Allemagne afin d’informer à chaque étape sur les possibilités de rencontres, d’échanges, de coopération, d’information. Mémoire commune franco-allemande, ce véhicule contient des extraits des expositions, brochures, dépliants, livres, affiches… les adhérents accueillant le Mémobus présentent, animent et informent.

Le lundi 2 octobre la Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, en partenariat avec le Fond Citoyen Franco-Allemand et le Goethe Institut, accueillera le Mémobus à partir de 14h sur la place Jean Jaurès.

Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour fêter ensemble cette journée !

Place Jean Jaurès Place Jean jaurès Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T14:00:00+02:00 – 2023-10-02T19:00:00+02:00

2023-10-02T14:00:00+02:00 – 2023-10-02T19:00:00+02:00