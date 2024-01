LE 20 C’EST LE VIN Place Jean Jaurès Béziers, lundi 20 mai 2024.

Béziers Hérault

Début : 2024-05-20 20:00:00

fin : 2024-05-20 23:00:00

Dégustation de vin et tapas de la région, ambiance musicale avec radio Peinard Skyrock. Place Jean Jaurès. Entrée libre.

Le 20 c’est le vin revient sur la place Jean Jaurès, venez déguster les vins et tapas de la région. Ambiance conviviale et musicale avec radio Peinard Skyrock. Entrée libre.

Place Jean Jaurès

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-06 par OT BEZIERS MEDITERRANEE