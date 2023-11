LA BODEGA DE NOËL Place Jean Jaurés Béziers, 15 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Retrouvez la bodéga de Noël avec le groupe Eko Eko, la Pena du Languedoc et DJ Ksido. Entrée libre..

2023-12-15 19:30:00 fin : 2023-12-15 . .

Place Jean Jaurés

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Enjoy the Christmas bodega with the Eko Eko group, the Pena du Languedoc and DJ Ksido. Free admission.

Disfruta de la bodega navideña con el grupo Eko Eko, la Peña del Languedoc y DJ Ksido. Entrada gratuita.

Erleben Sie die Weihnachts-Bodéga mit der Gruppe Eko Eko, der Pena du Languedoc und DJ Ksido. Freier Eintritt.

