RENCONTRE AVEC LE PERE NOËL – NOËL À BÉZIERS Place Jean Jaurès Béziers, 9 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Le Père Noël t’attend pour prendre une jolie photo et entendre ta liste de souhaits ! Entrée libre..

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-10 17:30:00. .

Place Jean Jaurès

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Santa is waiting to take your picture and hear your wish list! Free admission.

Papá Noel te espera para hacerte una foto y escuchar tu lista de deseos Entrada gratuita.

Der Weihnachtsmann wartet auf dich, um ein schönes Foto zu machen und deine Wunschliste zu hören! Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-02 par OT BEZIERS MEDITERRANEE