ILLUMINATIONS DE NOËL Place Jean Jaurès Béziers, 26 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Pour le bonheur des petits et des grands, promenez vous à travers les décorations lumineuses et inédites de Noël ! Entrée libre..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2024-01-07 22:30:00. .

Place Jean Jaurès

Béziers 34500 Hérault Occitanie



For the enjoyment of young and old alike, take a stroll through the brightly-lit, never-before-seen Christmas decorations! Free admission.

Para disfrute de grandes y pequeños, pasee entre los adornos navideños iluminados Entrada gratuita.

Zur Freude von Groß und Klein können Sie durch die leuchtenden und neuartigen Weihnachtsdekorationen schlendern! Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE