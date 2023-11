INAUGURATION DES ILLUMINATIONS DE NOËL – NOËL À BÉZIERS Place Jean Jaurès Béziers, 25 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Inauguration des décorations lumineuses monumentales de Noël en présence du maire de Béziers.

Entrée libre..

2023-11-25 17:00:00 fin : 2023-11-25 . .

Place Jean Jaurès

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Inauguration of the monumental luminous decorations of Christmas in the presence of the mayor of Béziers

Free entrance.

Inauguración de la decoración luminosa monumental de Navidad en presencia del alcalde de Béziers

La entrada es gratuita.

Einweihung der monumentalen weihnachtlichen Lichtdekorationen in Anwesenheit des Bürgermeisters von Béziers

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT BEZIERS MEDITERRANEE