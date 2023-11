INAUGURATION DU MARCHÉ DE NOËL Place Jean Jaurès Béziers, 25 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Inauguration du marché de Noël en présence du maire de Béziers.

Retrouvez près d’une trentaine de chalets pour trouver les présents parfaits pour les fêtes de fin d’année!

De nombreuses animations en centre-ville seront proposées, tentez votre chance en tournant la roue de la chance !

Entrée libre..

2023-11-25 12:00:00 fin : 2023-11-25 . .

Place Jean Jaurès

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Christmas market inauguration in the presence of the Mayor of Béziers.

You’ll find almost thirty chalets to find the perfect gifts for the festive season!

There’ll be plenty of entertainment in the town center, so try your luck spinning the wheel of chance!

Free admission.

Inauguración del mercado de Navidad en presencia del alcalde de Béziers.

Encontrará una treintena de chalés que venden los regalos perfectos para estas fiestas

En el centro de la ciudad habrá numerosas animaciones, ¡así que pruebe suerte haciendo girar la ruleta del azar!

La entrada es gratuita.

Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Anwesenheit des Bürgermeisters von Béziers.

Hier finden Sie fast 30 Hütten, in denen Sie die perfekten Geschenke für die Feiertage finden können!

Im Stadtzentrum werden zahlreiche Veranstaltungen angeboten. Versuchen Sie Ihr Glück, indem Sie am Glücksrad drehen!

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT BEZIERS MEDITERRANEE