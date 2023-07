FÉRIA DE BÉZIERS 2023 – PLACE JEAN JAURÈS Place Jean Jaurès Béziers, 11 août 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Durant la Féria de Béziers, la Fontaine Musicale vous propose 3 représentations de son spectacle spécial Féria à 22h, 22h30 et 23h. Venez également admirer les décorations estivales de la place et vous perdre dans « Le jardin de lumière » ! Entrée libre..

2023-08-11 23:00:00 fin : 2023-08-15 . .

Place Jean Jaurès

Béziers 34500 Hérault Occitanie



During the Féria de Béziers, the Fontaine Musicale offers 3 performances of its special Féria show at 10pm, 10:30pm and 11pm. Come and admire the summer decorations on the square and lose yourself in « The Garden of Light »! Free admission.

Durante la Féria de Béziers, la Fontaine Musicale ofrecerá 3 funciones de su espectáculo especial Féria a las 22:00, 22:30 y 23:00 h. Venga a admirar la decoración estival de la plaza y piérdase en « El jardín de la luz » La entrada es gratuita.

Während der Féria de Béziers bietet Ihnen der Musikbrunnen drei Aufführungen seiner speziellen Féria-Show um 22 Uhr, 22.30 Uhr und 23 Uhr. Bewundern Sie auch die sommerlichen Dekorationen des Platzes und verlieren Sie sich im « Garten des Lichts »! Freier Eintritt.

