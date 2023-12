MARCHÉ PAYSAN – BÉZIERS Place Jean Jaurès Béziers, 5 juillet 2023, Béziers.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-07-05 17:00:00

fin : 2023-07-05 21:00:00

Retrouvez le marché paysan Place Jean Jaurès, ici, vous attendent des produits frais et de saison : fruits et légumes, fromages issus des producteurs..

Place Jean Jaurès

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-12 par OT BEZIERS MEDITERRANEE