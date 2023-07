Saillé fait son marché Place Jean IV Guérande, 22 juillet 2023, Guérande.

Saillé fait son marché 22 juillet – 19 août, les samedis Place Jean IV

« Saillé fait son marché » revient pour la 5e année ! Au programme : marché de producteurs et créateurs locaux, buvette et restauration sur place, animations pour petits et grands. Format spécial anniversaire et surprise pour la dernière date…

Venez guincher cet été à Saillé ! Rendez-vous au cœur du village.

Place Jean IV Village de Saillé 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-07-22T18:00:00+02:00 – 2023-07-22T21:30:00+02:00

2023-08-19T18:00:00+02:00 – 2023-08-20T00:00:00+02:00

