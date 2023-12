A la rencontre du Père Noël ! Place Jean Ittel Kaysersberg Vignoble, 19 décembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 16:00:00

fin : 2023-12-19 18:00:00

Petits et grands enfants, le Père Noël vous donne rendez-vous aux portes du marché de Noël de Kaysersberg ! Venez à sa rencontre pour lui transmettre votre liste de souhaits ! Les plus sages seront récompensés d’une petite friandise…

Bien sûr le Père Noël se prêtera avec plaisir à une petite séance photo pour un souvenir inoubliable de la magie de Noël à Kaysersberg !

Place Jean Ittel

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



