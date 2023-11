HOMMAGE À AZNAVOUR Place Jean de Lattre de Tassigny Lattes, 6 décembre 2023, Lattes.

Lattes,Hérault

L’Association Rock Swing Boogie (organisatrice du Festival LOST in the Fifties ) va coproduire le mercredi 6 décembre, à l’Espace Lattara, un spectacle hommage à Charles Aznavour unique en son genre !.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . EUR.

Place Jean de Lattre de Tassigny

Lattes 34970 Hérault Occitanie



The Rock Swing Boogie Association (organizer of the LOST in the Fifties Festival) will be co-producing a unique Charles Aznavour tribute show on Wednesday, December 6th at Espace Lattara!

La asociación Rock Swing Boogie (organizadora del festival LOST in the Fifties) coproducirá un homenaje único a Charles Aznavour en el Espace Lattara el miércoles 6 de diciembre

Der Verein Rock Swing Boogie (Organisator des Festivals LOST in the Fifties) wird am Mittwoch, den 6. Dezember, im Espace Lattara eine einzigartige Hommage an Charles Aznavour produzieren!

