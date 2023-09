JOURNÉE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Place Jean de Lattre de Tassigny Lattes, 7 octobre 2023, Lattes.

Lattes,Hérault

Un évènement organisé par L’Ecoscope, service d’aide à la transition écologique de la mairie de Lattes, et l’Agence Locale de l’énergie et du climat Montpellier Métropole (ALEC).

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 18:00:00. .

Place Jean de Lattre de Tassigny

Lattes 34970 Hérault Occitanie



An event organized by L?Ecoscope, Lattes town council?s ecological transition support service, and the Agence Locale de l?énergie et du climat Montpellier Métropole (ALEC)

Evento organizado por L’Ecoscope, el servicio de apoyo a la transición ecológica del ayuntamiento de Lattes, y la Agence Locale de l’énergie et du climat Montpellier Métropole (ALEC)

Eine Veranstaltung, die von L?Ecoscope, dem Service der Stadtverwaltung von Lattes zur Unterstützung des ökologischen Wandels, und der Agence Locale de l’énergie et du climat Montpellier Métropole (ALEC) organisiert wird

