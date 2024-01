Animation Enfance/Jeunesse/Familles Place Jean Davidsen Senlis, mercredi 24 janvier 2024.

Animation Enfance/Jeunesse/Familles Jeux géants en bois et jeux sportifs, point écoute familles et goûter Mercredi 24 janvier, 14h00 Place Jean Davidsen Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-24T14:00:00+01:00 – 2024-01-24T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-24T14:00:00+01:00 – 2024-01-24T17:00:00+01:00

La Ville de Senlis vous propose un moment de jeux et de partage au sein du Quartier du Val d’Aunette, place Jean Davidsen.

Les animateurs du service jeunesse proposeront des jeux sportifs. Un espace de jeux géants en bois sous tente sera en accès libre et un point d’accueil et d’écoute vous permettra de venir discuter autour d’un café.

Chocolat chaud et viennoiseries offerts aux participants.

Place Jean Davidsen Place Jean Davidsen, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 44 32 01 45 »}]

Ville de Senlis