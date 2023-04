Ciné club – La belle équipe Place Jean Chavoix, 22 avril 2023, Excideuil.

1936, les premiers congés payés. Que reste-t’il de cette fraternité ?

Ciné débat autour d’un apéro participatif – apportez votre spécialité !

Entrée : participation libre. Accueil à partir de 18h..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . .

Place Jean Chavoix Salle des associations de la mairie

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



1936, the first paid vacations. What remains of this fraternity?

Ciné débat autour d’un apéro participatif – bring your specialty!

Admission: free participation. Reception from 6pm.

1936, las primeras vacaciones pagadas. ¿Qué queda de esta fraternidad?

Cine debate en torno a un aperitivo participativo – ¡traiga su propia especialidad!

Entrada: participación libre. Bienvenida a partir de las 18.00 h.

1936, der erste bezahlte Urlaub. Was ist von dieser Brüderlichkeit geblieben?

Kinodebatte um einen partizipativen Aperitif herum – bringen Sie Ihre Spezialität mit!

Eintritt: Teilnahme frei. Empfang ab 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-07 par Isle-Auvézère