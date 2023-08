Journées de la culture et du patrimoine: Exposition de maquette ferroviaire et projetion Place Jean Charbonnel Brive-la-Gaillarde, 16 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

De 10h à 18 le 16 et 17 septembre. Par l’association du Train Briviste Corrézien. Salle Claude Fougère (Rue de la petite place)..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Place Jean Charbonnel

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



From 10 a.m. to 6 p.m. on September 16 and 17. By the Train Briviste Corrézien association. Salle Claude Fougère (Rue de la petite place).

De 10 a 18 h los días 16 y 17 de septiembre. A cargo de la asociación Train Briviste Corrézien. Sala Claude Fougère (Rue de la petite place).

Von 10 bis 18 Uhr am 16. und 17. September. Von der Association du Train Briviste Corrézien. Salle Claude Fougère (Rue de la petite place).

Mise à jour le 2023-08-23 par Brive Tourisme