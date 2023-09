Éco-Ginko Place Jean Cayrol Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Éco-Ginko Place Jean Cayrol Bordeaux, 21 octobre 2023, Bordeaux. Éco-Ginko 21 octobre et 11 novembre Place Jean Cayrol 3€ (Gratuit Carte Jeune) Éco-Ginko Partie intégrante de la requalification du nord de la ville, Ginko tire sa singularité d’une démarche globale de qualité environnementale lui valant le label EcoQuartier. Laissez-vous guider le long des venelles de ce quartier à l’architecture diversifiée.

21 octobre & 11 novembre à 14h30. Rdv place Jean Cayrol (Tram C station Berges du lac), 3€ (Gratuit Carte Jeune), sans réservation. Place Jean Cayrol Place Jean Cayrol, Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:30:00+02:00 – 2023-10-21T16:00:00+02:00

2023-11-11T14:30:00+01:00 – 2023-11-11T16:00:00+01:00 balade visite Mairie de Bordeaux Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Place Jean Cayrol Adresse Place Jean Cayrol, Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Place Jean Cayrol Bordeaux latitude longitude 44.879618;-0.571658

Place Jean Cayrol Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/