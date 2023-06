Venez découvrir le Festival du Lac ! Place Jean Cayrol Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Venez découvrir le Festival du Lac ! Place Jean Cayrol Bordeaux, 14 juin 2023, Bordeaux. Venez découvrir le Festival du Lac ! Mercredi 14 juin, 16h00 Place Jean Cayrol Entrée libre La biliothèque de Bordeaux lac vous accueille sur la place Jean Cayrol dans le quartier de Ginko pour partager des histoires avec vos enfants ! Ils et elles pourront également créer, s’amuser, danser etc. avec les associations partenaires de cet événement. Place Jean Cayrol Place Jean Cayrol – 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

