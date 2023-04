Balade Éco-Ginko Place Jean Cayrol Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Balade Éco-Ginko Place Jean Cayrol, 20 mai 2023, Bordeaux. Balade Éco-Ginko 20 mai et 3 juin Place Jean Cayrol 3€ (Gratuit Carte Jeune) Balade Éco-Ginko Partie intégrante de la requalification des espaces entre la Garonne et le Lac, Ginko tire sa singularité d’une démarche globale de qualité environnementale lui valant le label EcoQuartier. Laissez-vous guider le long des venelles et des axes aquatiques, afin de découvrir ce quartier au projet mixte faisant la part belle à une architecture diversifiée et bioclimatique.

20 mai & 3 juin à 14h30. Rdv place Jean Cayrol (Tram C station Berges du lac), 3€ (Gratuit Carte Jeune), sans réservation. Place Jean Cayrol Place Jean Cayrol, Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T14:30:00+02:00 – 2023-05-20T16:00:00+02:00

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00 balade visite Mairie de Bordeaux

