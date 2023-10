LE VILLAGE DE NOËL DE HAGONDANGE place Jean Burger Hagondange, 8 décembre 2023, Hagondange.

Hagondange,Moselle

Venez découvrir le Village de Noël sur la Place Jean Burger à Hagondange

Inauguration du village de Noël et de la Route des Lanternes le vendredi 8 décembre 2023 à 18h . Retrouvez-y la maison du Père Noël, le manège «Le Samba» et les animations pour petits et grands. Concerts, ateliers, spectacles seront au programme….. Tout public

Vendredi 2023-12-08 fin : 2023-12-22 . 0 EUR.

place Jean Burger

Hagondange 57300 Moselle Grand Est



Come and discover the Christmas Village on Place Jean Burger in Hagondange

Inauguration of the Christmas Village and Lantern Route on Friday, December 8, 2023 at 6pm. You’ll find Santa’s house, the « Samba » merry-go-round and entertainment for young and old. Concerts, workshops and shows will be on the program….

Venga a descubrir el Pueblo de Navidad en la plaza Jean Burger de Hagondange

Inauguración del Pueblo de Navidad y de la Ruta de los Farolillos el viernes 8 de diciembre de 2023 a las 18.00 h. Encontrará la casa de Papá Noel, el tiovivo « Samba » y animaciones para grandes y pequeños. Conciertos, talleres y espectáculos en el programa….

Entdecken Sie das Weihnachtsdorf auf dem Place Jean Burger in Hagondange!

Einweihung des Weihnachtsdorfs und der Route des Lanternes am Freitag, den 8. Dezember 2023 um 18 Uhr . Finden Sie dort das Haus des Weihnachtsmanns, das Karussell « Le Samba » und die Animationen für Groß und Klein. Konzerte, Workshops und Aufführungen stehen auf dem Programm….

Mise à jour le 2023-10-11 par DESTINATION AMNEVILLE