CARAVANE MOSELLE TERRE DE JEUX Place Jean Burger Hagondange, 17 juin 2023, Hagondange.

Hagondange,Moselle

Célébrons ensemble !

Pour cette nouvelle édition des Caravanes Moselle Terre de Jeux et un an avant l’ouverture de Paris 2024, le Département voit les choses en grand et vous invite à célébrer les Jeux tout l’été dans les territoires !

Les Caravanes Moselle Terre de Jeux, c’est LE rendez-vous sportif et festif à ne pas manquer cet été sur les territoires !

Petits et grands pourront profiter d’animations gratuites, de démonstrations sportives, de marchés artisanaux et gourmands 100% local. Les festivités se poursuivent en soirée avec des spectacles et des performances artistiques !. Tout public

Samedi 2023-06-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-17 22:00:00. 0 EUR.

Place Jean Burger

Hagondange 57300 Moselle Grand Est



Let’s celebrate together!

For this latest edition of the Moselle Land of Games Caravans and one year before the opening of Paris 2024, the Département is thinking big and inviting you to celebrate the Games all summer long in the territories!

The Caravanes Moselle Terre de Jeux is THE sporting and festive event not to be missed this summer!

Young and old alike can enjoy free entertainment, sports demonstrations and 100% local craft and gourmet markets. The festivities continue in the evening with shows and artistic performances!

¡Celebremos juntos!

En esta nueva edición de las Caravanas de la Moselle, a un año de la inauguración de París 2024, el Departamento se moviliza e invita a celebrar los Juegos durante todo el verano en las regiones

Las Caravanas Mosela Tierra de Juegos son EL acontecimiento deportivo y festivo que no debe perderse este verano en las regiones

Grandes y pequeños podrán disfrutar de espectáculos gratuitos, demostraciones deportivas y mercados de artesanía y alimentación 100% locales. Por la noche, la fiesta continúa con espectáculos y actuaciones artísticas

Feiern wir gemeinsam!

Für diese neue Ausgabe der Karawanen Moselle Terre de Jeux und ein Jahr vor der Eröffnung von Paris 2024 denkt das Département groß und lädt Sie ein, die Spiele den ganzen Sommer lang in den Gebieten zu feiern!

Die Karawanen Moselle Terre de Jeux sind DAS sportliche und festliche Ereignis, das Sie diesen Sommer in den Gebieten nicht verpassen sollten!

Groß und Klein können von kostenlosen Animationen, Sportvorführungen sowie Handwerks- und Schlemmermärkten profitieren, die zu 100 % aus der Region stammen. Die Feierlichkeiten werden am Abend mit Shows und künstlerischen Darbietungen fortgesetzt!

Mise à jour le 2023-06-01 par DESTINATION AMNEVILLE