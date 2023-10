ASSOCIATION – Marché de Noël Place Jean Bazerque Aucamville Catégorie d’Évènement: Aucamville ASSOCIATION – Marché de Noël Place Jean Bazerque Aucamville, 30 novembre 2023, Aucamville. ASSOCIATION – Marché de Noël 1 et 2 décembre Place Jean Bazerque Durant 3 jours, du 1er au 3 décembre, un marché de Noël se déroulera dans les jardins de l’Europe. Une vingtaine de stands proposeront des produits locaux et artisanaux aux visiteurs dans une ambiance de fête. Lancé à l’initiative du Regroupement Économique des Violettes, nous souhaitons une belle réussite à cette première édition. Horaires : Vendredi 1er décembre : de 14h à 21h Samedi 2 décembre : 10h à 21h Dimanche 3 décembre : 10h à 18h Place Jean Bazerque Place Jean Bazerque Aucamville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T00:00:00+01:00 – 2023-12-01T23:59:00+01:00

2023-12-02T00:00:00+01:00 – 2023-12-02T23:59:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Aucamville Autres Lieu Place Jean Bazerque Adresse Place Jean Bazerque Ville Aucamville Lieu Ville Place Jean Bazerque Aucamville latitude longitude 43.668869;1.429135

