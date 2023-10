ENVIRONNEMENT – L’Opération ROCK SOUPE vous attend sur le marché ! Place Jean Bazerque Aucamville Catégorie d’Évènement: Aucamville ENVIRONNEMENT – L’Opération ROCK SOUPE vous attend sur le marché ! Place Jean Bazerque Aucamville, 15 octobre 2023, Aucamville. ENVIRONNEMENT – L’Opération ROCK SOUPE vous attend sur le marché ! Dimanche 15 octobre, 10h30 Place Jean Bazerque La commune organise, en partenariat avec l’association Les Ecolubies et les commerçants du marché une opération « Rock Soupe ». Le but ? Réaliser de la soupe à partir des légumes invendus offerts par les producteurs et commerçants du marché. Nous vous attendons nombreux dimanche dès 10h30 pour venir goûter notre soupe, sur le parvis de la mairie ! Pour les enfants, il y aura également un atelier de création de sel aromatique. Place Jean Bazerque Place Jean Bazerque Aucamville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T10:30:00+02:00 – 2023-10-15T13:00:00+02:00

