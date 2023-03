Nikolaï Lugansky Place Jean-Baptiste Massillon, 4 juin 2023, Arles .

EUR 8 8 Pour ce concert de clôture, venez à la rencontre des prouesses virtuoses et musicales de Nikolaï Lugansky dans un récital de piano envoûtant.

Nikolai Lugansky, né en 1972 à Moscou, fils de deux scientifiques russes, prend ses premières leçons de piano à 5 ans et fait preuve de dons musicaux exceptionnellement précoces. En 1994, sa carrière est lancée grâce à son Prix au 10ème Concours international Tchaïkovski de Moscou. Il devient l’un des plus beaux fleurons de la jeune génération russe du piano. Sa technique exceptionnelle, son jeu léger et délicat sont unanimement salués.



“Nikolai Lugansky, magnifique pianiste que l’on juge parfois froid, excessivement contrôlé, a toujours défendu Rachmaninov. Le pianiste russe cerne l’ambivalence de cette musique, entre bourrasques d’émotion et maîtrise formelle.” – Julian Sykes



Nikolaï Lugansky, piano

Sergueï Rachmaninov : Études-tableaux, op. 33 & op. 39



“…Lugansky est simplement le plus grand pianiste russe des temps modernes ; il est l’un des artistes les plus exceptionnels de notre époque …” – Le Monde

