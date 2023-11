Festival du film de Compiègne – 22ème édition Place Jacques Tati Jaux, 14 novembre 2023, Jaux.

Jaux,Oise

Pour sa 22ème édition, le Festival du film de Compiègne évoquera des moments, des figures, de l’histoire européenne ou de pays lointains. Fictions, documentaires ou films d’animation, le Festival rassemble tous les publics..

2023-11-14 fin : 2023-11-21 . .

Place Jacques Tati

Jaux 60880 Oise Hauts-de-France



For its 22nd edition, the Compiègne Film Festival will evoke moments and figures from European history or from distant lands. Whether fiction, documentary or animated films, the Festival brings together all audiences.

En su 22ª edición, el Festival de Cine de Compiègne evocará momentos y personajes de la historia de Europa y de tierras lejanas. Ya sea ficción, documental o animación, el Festival tiene algo para todos los gustos.

Ausgabe des Filmfestivals von Compiègne erinnert an Momente und Figuren aus der europäischen Geschichte oder aus fernen Ländern. Spielfilme, Dokumentarfilme oder Animationsfilme – das Festival bringt alle Zuschauer zusammen.

Mise à jour le 2023-11-10 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Compiègne – Pierrefonds Tourisme